محافظ السويس يتفقد نفق الشهيد أحمد حمدى وجراج النقل الثقيل بحى الجناين

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، جراج النقل الثقيل بحى الجناين، لمشوفة سير العمل داخله وطرق استيعابه للسيارات والشاحنات .

واستمع محافظ السويس، إلى المشرف على الجراج حول عمل الجراج، مبديًا عدة ملاحظات حول الجراج لتأمينه وتجميله والتأكيد على سرعة الأداء وتقديم خدمات سريعة للسائقين وأصحاب السيارات ومنع التكدس خارج الجراج، مؤكدًا على مدير المشوفة إعداد تقرير عن محطة تمويل الوقود المجاورة للجراج وعرضه عليه خلال 24 ساعة .

وقام المحافظ، بجولة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى للاطمئنان على سير العمل وتفقد عمل البوابات الإلكترونية للسيارات، كما التقى أعداد من قوات التأمين من رجال الجيش والواجبة، مؤكدًا على دورهم البطولى فى حماية وتأمين وأمان مصر .

المصدر : مصر ناين