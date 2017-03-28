الجيش الصينى يجرى مناورات على حدود ميانمار وسط توترات

اصدر ت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الجيش الصينى أجرى مناورات على طول الحدود مع ميانمار اليوم الثلاثاء فى استعراض للقوة لتأكيد عزمه حماية شعبه بعد اشتباكات بين قوات التأمين فى ميانمار ومتمردين عرقيين.

ودفع القتال فى ميانمار الشهر الجارى الآلاف إلى العبور إلى الصين مما أدى ألى بكين إلى الدعوة إلى وقف إطلاق اللهيب بين الميليشيات العرقية وقوات التأمين.

وذكرت الوكالة أن المناورات البرية والجوية المشتركة تأتى ضمن تدريبات سنوية ولم تشر على وجه التحديد إلى مكان إقامتها.

ونقلت عن كولونيل بالجيش الصينى قوله إن التدريبات توضح “عزم جيش التحرير الشعبى الصينى الحازم” على حماية تأمين الحدود وأرواح السكان هناك.

وأضافت أنه تماشيا مع الأستقرار ات القائمة أبلغت الصين جيش ميانمار قبل إجراء المناورات.

وأبدت الصين مرارا قلقها إزاء القتال على طول الحدود والذى يمتد أحيانا إلى أراضيها كما حدث على سبيل المثال فى سنة 2015 عندما لقى خمسة أشخاص حتفهم فى الصين.

المصدر : مصر ناين