مجلس الزمالك يتمسك بعودة محمد صلاح

تمسك مجلس إدارة نادى الزمالك، بضرورة رجوع محمد صلاح المدير الفنى الحالى لحرس الحدود للانضمام للجهاز الفنى الجديد تحت قيادة المدير الفنى الأجنبى المنتظر التعاقد معه.

وشهدت الساعات الماضية الحديث عن إمكانية استمرار خالد جلال فى منصب المدرب السنة لفريق الزمالك، بعدما أكد المدرب عدم رغبته فى الرحيل.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن مجلس الإدارة يتمسك بضرورة رجوع محمد صلاح للعمل فى الجهاز الفنى الجديد، لأنه أكثر مدرب يعلم كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق الأبيض مما سيسهل من مهمة المدير الفنى الأجنبى الجديد.

وعمل محمد صلاح لعدة سنوات داخل نادى الزمالك سواء كمدير فنى مؤقت أو مدرب سنة قبل توليه تدريب فريق حرس الحدود، الذى ينافس على الصعود للدورى الممتاز الموسم القادم.

المصدر : مصر ناين