رئيس جامعة بنها لن نسمح بأى تجاوز من الطلاب وترسيخ

شدد الدكتور السيد القاضي ،رئيس كلية بنها ،على أهمية اتباع القواعد الخاصة ،باعلان نتائج الامتحانات في كل فصل دراسي، وفى مقدمتها عرض النتائج الخاصة بكل قسم من أقسام الكلية علي مجلس القسم ،لمناقشتها واعتمادها، ثم رفع ما توصل إليه مجلس القسم إلي مجلس الكلية لاعتماده، ثم اعلان النتائج عقب إعتماد مجلس الكلية لها منعاً للتشكيك في النتائج ،أو حدوث بلبله بين الطلاب.

كما شدد القاضي على أهميه العمل في غطار من الشفافية الكاملة ،والاحترام المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس، وبعضهم البعض، وبينهم وبين أبنائنا من الطلاب.

واصدر رئيس الكلية أنه لن يسمح ،لصورة الأساتذة أن تهتز في عيون طلابهم، كما لن يسمح بأي تجاوز من أي طالب تجاه الأساتذه، وأنه سيتم التسنةل بكل حزم مع أي تجاوز، كما سيتم فوراً إعمال القانون ضد أي مخالف أو متجاوز، إرساءاً للتاصدر يد الجامعية العريقة التي تحرص الكلية وقيادتها علي ترسيخها.

المصدر : مصر ناين