محكمة رومانية تقضى بحبس وزيرة سابقة للسياحة بتهمة الرشوة

قضت المحكمة العليا للنقض والعدالة بسجن إلينا أودريا، وزيرة سابقة للسياحة ب6 سنوات لاتهامها بالرشوة وإساءة استغلال منصبها على خلفية قيامها بتنظيم مهرجان للملاكمة.

وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية أن المهرجان الذى نظم سنة 2011 قد شهد مباراة بين لاعب الملاكمة الرومانى – الكندى لوتشيان بوتى، وجان بول مندى الفرنسى.

واصدر ت النيابة أن أودريا التى تولت المنصب بين سنةى 2008 و2012 رعت المهرجان بشكل غير قانونى، مستخدمة أموال الوزارة، كما حصلت على عمولة نسبتها عشرة فى المئة من كل تعاقد، وحكم على مساعد أودريا بثلاث سنوات بتهمة التواطؤ من أجل الرشوة.

المصدر : مصر ناين