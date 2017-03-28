اللجنة الأولمبية تصدر بيانا رسميا للرد على اتحاد الكرة

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانا رسميا للرد على اتحاد الكرة بشأن مطالبة رئيس اللجنة من مجلس الجبلاية، بتقديم الاستاصدر ة ل الحكم القضائى.

أكدت اللجنة الأولمبية المصرية فى البيان، أن تصريحات رئيس اللجنة تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأنه لم يطالب اتحاد الكرة بالاستاصدر ة ل الحكم القضائى بحل المجلس، خاصة أن اللجنة تحترم المواثيق الدولية، التى تؤكد على احترام قرار الجمعيات العمومية باختيار مجالس منتخبة.

وكان اتحاد الكرة قد طلب من هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية تقديم استاصدر ته بعد التصريحات، التى أدلى بها بشأن مطالبة مجلس الجبلاية بالاستاصدر ة، ل الحكم القضائى بحل المجلس.