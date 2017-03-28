محافظ الوادى الجديد يوجه بحل مشكلات قرية المنيرة وحصر الأراضى غير المستغلة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قرية المنيرة بمركز الخارجة، زار خلالها مقر الوحدة المحلية للقرى المنيرة، والتقى بالسنةلين بها، واستمع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم لتيسير الأعمال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل، كما تفقد المحافظ محطة تنقية المياة بالقرية.

ووجه المحافظ بسرعة عرض موقف تقسيمات الشباب بالقرية، وحصر جميع الأراضى غير المستغلة والشوفة للهيئات والوزارات المختلفة، لدراسة الاستفادة منها والاستغلال الأشبه ، وكذلك التنسيق مع بنك مصر لتركيب ماكينة صرف آلى بالقرية، وذلك بعد دراسة مدى جدواها وإعداد الموظفين بالقرية والتوابع لها.

المصدر : مصر ناين