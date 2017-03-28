الجماعة تختار سجن الزقازيق لتصوير مشاهد حبس الإخوان

اختارت أسرة مسلسل “الجماعة 2″، سجن الزقازيق، للتصوير بداخله أعداد من المشوف الهامة التى تتضمنها أحداث العمل، والخاصة بفترة سجن رموز الالجماعة الأرهابية ، وجاء اختيارهم لهذا السجن، نظرا لأنه السجن الوحيد، الذى لم طبيعته وملامحه منذ عهد الملك فاروق، والتصوير بداخله سيفرض صنف ا من المصداقية.

وكان مخرج العمل شريف البندارى قد انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير العديد من المشوف فى ديكور لدار القضاء العالى بمدينة الإنتاج الإعلامى، هذه المشوف عبارة عن محاكمة جماعة الالجماعة الأرهابية فى نهاية حكم الملك فاروق، وبعد اغتيال حسن البنا، وجمعت هذه المشوف 72 مشبه ا.

وفى البعض الثانى من المسلسل يبتعد الكاتب الكبير وحيد حامد عن مرحلة الالجماعة الأرهابية مع الرئيس أنور السادات، ويرصد تولى المرشد الثانى حسن الهضيبى حكم الجماعة، وعلاقة الالجماعة الأرهابية بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر وثورة 1952، وإعدام سيد قطب، ويشارك فى البطولة صابرين، عبد العزيز مخيون، محمد فهيم، أمير صلاح الدين، علاء زينهم، والفنان الأردنى ياسر المصرى، والذى يجسد شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بينما تجسد صابرين دور زينب الغزالى، والتى كانت عضوا مؤثرا فى الجماعة، والفنان أحمد عزمى، الذى يجسد دور عبد الرحمن السندى قائد التنظيم السرى للجماعة.

يذكر أن البعض الأول من مسلسل “الجماعة” تم عرضه فى سنة 2010، وشارك فى بطولته إياد نصار والفنان الكبير عزت العلايلى وأحمد الفيشاوى وروبى وأحمد راتب وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبد العزيز مخيون وأحمد فؤاد سليم وفريدة سيف النصر، وأخرجه محمد ياسين.

المصدر : مصر ناين