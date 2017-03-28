لجنة جامعة السويس تنتهى من معاينة قصر محمد على وتقرر ترميمه

عاينت، اليوم الثلاثاء، لجنة من كلية السويس تم تشكيلها بناء على طلب من وزير الآثار قصر محمد على بالمحافظة للكشف إمكانية ترميم القصر من عدمه.

وقررت اللجنة عقب قيامها بزيارة القصر وتفقده إصدار قرار بإمكانية ترميم القصر بأكمله والاستفادة منه ثقافيا داخل المحافظة.

وضمت اللجنة الذى أصدر قرار بتشكيلها الدكتور ماهر مصباح رئيس كلية السويس كلا من الدكتور على السويسى أستاذ العمارة بكلية السويس، والدكتور سعيد محمد إسماعيل واستاذ الهندسة الانشائية والدكتور أيمن حامد والمهندسة هبة حسن.

واصدر الدكتور على السوسى أستاذ العمارة بكلية السويس إن الجنة قامت بمعاينة قصر محمد على الذى تبلغ مساحته 3500 متر، وتمت المعاينة بناء على طلب من وزير الآثار لكلية السويس بتشكيل لجنة لمعاينة القصر وكشف إمكانية ترميمه.

وأكد على السويسى أن اللجنة قررت فى نهاية الجولة التفقدية بالقصر أن القصر بالفعل يصلح للترميم، ومن الممكن ترميمه والاستفادة منه ثقافيا بالسويس، وسيتم تسليم وزير الآثار تقريرا كاملا برأى اللجنة.

المصدر : مصر ناين