أحمد حسن ينكر اتهامه بسب وقذف مرتضى منصور أمام النيابة

أنكر أحمد حسن اللاعب السابق بالمنتخب الوطنى لكرة القدم، الاتهامات التى وجهها له، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وعضو مجلس النواب، بسبه وقذفه، خلال ظهوره على إحدى البرامج الفصائية، وذلك أمام المستشار محمد بكرى مدير نيابة العجوزة.

ومن المقرر أن تستدعى النيابة الإعلامى محمد الدسوقى رشدى مقدم برنامج “قصر الكلام” والمذاع على فضائية النهار والذى استضاف اللاعب أحمد حسن لسماع أقواله حول الواقعة.

كان رئيس نادى الزمالك تقدم ببلاغ اتهم فيه أحمد حسن بسبه وقذفه خلال ظهوره فى أحد برامج قناة النهار، وقدم CD الحلقة، وتفريغها فى البلاغ المقدم منه.