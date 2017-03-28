محافظ الإسماعيلية يناقش مع غرفة بولندا التجارية إقامة مشروعات استثمارية

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا فى قام بفتح المزيد من الآفاق الجديدة لتعظيم حجم الاستثمار المشترك، وإقامة مشروعات مشتركة على أرض المحافظة، مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية، لمستر فيليب سوش رئيس الغرفة التجارية البولندية للمرة الثانية، التى يزور فيها الإسماعيلية، وذلك فى حضور أكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وسمية صفوت عضو مجلس إدارة الغرفة، وأعداد من مشبه ى الغرفة، وذلك فى إطار اتفاقيات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية، ودولة بولندا وتبادل الخبرات، والثقافات بين الجانبين، وتفعيلا لأواصر وروابط العلاقات بين الجانبين، وتبادل الزيارات والخبرات والوفود.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الغرفة التجارية الأفريقية البولندية بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا نظام وشعبا، كما أكد على عمق العلاقات والتواصل مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وتبادل الزيارات بين الجانبين وقام بفتح المجال لإقامة مشروعات استثمارية مصرية بولندية مشتركة على أرض الإسماعيلية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية البولندية، إلى أن هناك أكثر من 30 شركة من كبريات الشركات الاستثمارية البولندية تعمل فى مصر حاليا، وأن هناك تنسيقات مشتركة مع الغرفة التجارية بالاسماعيلية لدراسة إنشاء مشروعات لخدمات الملاحة البحرية لخدمة المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، كما أشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظ الاسماعيلية ووزير الصناعة والتجارة المصرى، خلال زيارتهما الشهر الماضى لبولندا، وتم الأستقرار على إقامة مشروع استثمارى مصرى بولندى على أرض الاسماعيلية لإنتاج ألبان الأطفال، تصل جملة تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه.