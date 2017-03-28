دجلة يتراجع عن التعاقد مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربى

تراجع مسئولى نادى وادى دجلة، عن التعاقد مع سنةر سنةر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربى، وضمه لمدة موسمين فى الانتاصدر ات الصيفية المقبلة، كما رد مسئولى الفريق الدجلاوى العقود التى تم إبرامها للحارس ليصبح حرًا ويحق له التوقيع لأى نادٍ أخر.

وكان دجلة اتفق مع سنةر سنةر على عدم تفعيل العقود والإعلان عن الصفقة وتفاصيلها بشكل نهائى، لحين انتهاء الموسم الجارى، والتأكد من احتراف عصام الحضرى بنادى ليرس البلجيكى.

وكان السد العالى، طلب منالباشمهندس ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، وعلاء نور المدير التنفيذى لشركة الكرة، الاحتراف بنادى ليرس البلجيكى بداية من الموسم المقبل.

المصدر : مصر ناين