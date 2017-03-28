حكم نهائى برفض عودة أحمد سليمان وزير العدل فى عهد الإخوان للقضاء

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، وقضت النقض بتأييد قرار رفض عودته للقضاء، ليكون بذلك حكم نهائى بات لا طعن عليه.



كان وزير العدل الأسبق، اصدر فى طعنه إنه لا يوجد نص قانونى يحول دون عودته للقضاء، واستند فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما – بحسب الطعن.

المصدر : مصر ناين