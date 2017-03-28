اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا وداعش فى الرقة السورية

تدور معارك الثلاثاء بالقرب من مدينة الطبقة ومطارها العسكرى فى ريف الرقة الغربى فى شمال سوريا اثر هجمات مضادة لتنظيم داعش الارهابيه على مواقع تقدم قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وبدعم من جوى من التحالف الدولى الذى يقصف التنظيم المتطرف، تستعد قوات سوريا الديموقراطية لمهاجمة مدينة الرقة التى تعتبر قلب “الخلافة” التى اعلنها التنظيم.

وتندرج السيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات المحاذى لها فى اطار حملة “غضب الفرات” التى بدأتها قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل عربية وكردية، فى نوفمبر لطرد تنظيم داعش الارهابيه من مدينة الرقة، معقله الأبرز فى سوريا.

واصدر مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “شن تنظيم داعش الارهابيه هجمات مضادة ضد قوات سوريا الديموقراطية لاستنزافها فى محيط مطار الطبقة العسكرى ومدينة الطبقة المجاورة” التى لا تزال تحت سيطرة الإرهابيين.

وتجرى وراء قوات سوريا الديموقراطية بدورها، وفق عبد الرحمن، إلى “تثبيت نقاط تواجدها حول المطار العسكرى لتحصينه” بعد يومين على طرد تنظيم داعش الارهابيه منه.

وبدأ التنظيم هجومه بإرسال سيارة مفخخة باتجاه قوات سوريا الديموقراطية المتمركزة بالقرب من المطار، بحسب ما افاد الذراع الاعلامى للتحالف.

المصدر : مصر ناين