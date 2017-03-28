النطق بالحكم على إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا منتصف أبريل

قررت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حجز النطق بالحكم بحق 70 الجماعة الأرهابية يا من المتورطين فى أحداث عنف بمدينة المنيا إلى منتصف أبريل، وفق محاميهم خالد الكومى ورضا رجب.

واصدر الدفاع: إن المحكمة العسكرية انتهت من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، كما انتهت من سماع أقوال باقى الشهود من ضباط التأمين الوطنى وبعض السنةلين بالكنائس والمدارس القبطية المحترقة إبان الأحداث.

والقضية يحاكم فيها 70 من المتهمين بينهم 2 فقط محبوسين هما الدكتور طارق عبد المنعم وعلاء صابر القياديين بالجماعة الإسلامية على خلفية اتهامهما باقتحام أعداد من الكنائس والمدارس القبطية وحرق منشآت عسكرية وسنةة وحكومية إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، بعد شطب 5 متهمين لوفاتهم فى محبسهم على ذمة القضية.

شمل أمر الإحالة أن المتهمين تعدوا على منشآت سنةة وخاصة وعسكرية، وأعمال تخريبية تضر بتأمين البلاد والتحريض على العنف وإثارة الشغب والاشتراك فى تظاهرات مناهضة للجيش والواجبة من شأنها تكدير التأمين والسلم السنة.

المصدر : مصر ناين