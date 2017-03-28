بعد إطلاقها لإنستجرام وواتس آب وماسنجر ميزة stories تصل لفيس بوك

بعدما وصلت ميزة القصص لكل من “إنستجرام” و”واتس آب” و”ماسنجر”، أطلقت فيس بوك هذه الميزة لتطبيق شبكتها الاجتماعية الرئيسى، حيث ستظهر لكل مستخدمى الشبكة الاجتماعية البالغ أعدادهم 1,65 مليار مستخدم حول العالم، وبهذا تكون ميزة “القصص” متاحة لكل خدمات فيس بوك بالكامل.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى فإن الميزة الجديدة وصلت إلى تطبيق فيس بوك على كل من منصتى أندرويد وiOS فى شكل تحديث جديد، والذى يوفر ثلاث تغييرات مختلفة، أولها تغيير تصميم واجهة الكاميرا الرئيسية للتطبيق، وإضافة القصص فى أعلى التطبيق، مع وجود ميزة جديدة للتواصل تعرف بـ Direct، وهى ميزة تسمح بمشاركة الصور والفيديوهات مع الأصدقاء لمدة 24 ساعة قبل أن يتم حذفها بشكل تلقائى أيضا.

وكما هو الحال مع مختلف تطبيقات فيس بوك، فإن ميزة “القصص” ستتيح للمستخدمين نشر الفيديوهات والصور لمدة 24 ساعة قبل حذفها، ويمكن إضافة بعض العناصر إليها شبه النصوص والرسومات والملصقات والفلاتر وغيرها سواء إلى الصور أو الفيديوهات، ولنشر قصة جديدة يحتاج المستخدم لسحب التطبيق ناحية اليمين، أو الضغط على أيقونة الكاميرا الموجودة فى أعلى التطبيق على يسار الشاشة، وتتيح الشبكة الاجتماعية للمستخدمين التحكم فى خصوصية هذه القصص بحيث يمكن إظهاراها لكل المستخدمين أو لمجموعة محددة منهم.

ويجب ملاحظة أن ترتيب هذه القصص يجرى وفقا لدرجة القرب من الصديق تماما كما يحدث مع المنشورات العادية، ومن المنتظر وصول هذا التحديث بشكل تدريجى لكل المستخدمين حول العالم.



فلاتر الكاميرا

المصدر : مصر ناين