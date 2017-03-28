دقيقة سلبية بين منتخبى مصر وتوجو

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة مصر وتوجو الودية المقامة حاليًا فى برج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا 2019، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من، شريف إكرامى وسعد سمير وأحمد حجازى وأحمد المحمدى وكريم حافظ وسام مرسى ومحمد الننى وعمرو وردة ورمضان صبحى وأمير عادل “إلكسندر” ومحمود كهربا.

شهدت المباراة بداية حماسية من جانب منتخب مصر، وهدد أحمد حجازى مرمى منتخب توجو فى الدقيقة 3 من كرة عرضية نفذها أمير عادل لكن حجازى يسدد الكرة خارج الملعب.

المصدر : مصر ناين