محافظ سوهاج نسبة التنفيذ بكوبرى جرجا بلغت % والتسليم نهاية

اصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج في تصريحات صحفية له اليوم، أن نسبة التنفيذ بكوبري جرجا دار السلام بلغت 98 % ، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع ،فى نهاية شهر يونيه من السنة الجاري ، مشيرا إلى أنه تم البدء بالمشروع فى شهر اغسطس 2009.

وأظهر أن طول محور الكوبري يبلغ 10.5 كيلو متر ،بتكلفة قدرها 497 مليون جنيه ،وجاري الإنتهاء من الأعمال المتبقة ،وتم التسنةل مع المشكلات التي تعيق العمل بالمشروع .

وأضاف أن المشروع ،سيخدم مركز جرجا والبلينا والمنشاة من الناحية الغربية ،ومركز دار السلام من الناحية الشرقية، مشيرا إلى أنه سيوفر الوقت والجهد على السائقين، وسيقلل من استهلاك المواد البترولية المستخدمة، والزحام المروري والحوادث المرتبطة بالطرق المزدحمة.

وأكد المحافظ أن العمل قائم على مدار 24 ساعة ،للانتهاء من المشروع، والذي سيعود باستفادة كبيرة على المواطنين بتلك المراكز والقرى المجاورة لها، وسوف تشهد المحافظة افتتاح العديد من المشروعات بقطاع الطرق والكبارى، بمختلف المراكز هذا السنة ، مشيرا أن ذلك يأتي في إطار التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة.

وعلى جانب أخر شدد محافظ سوهاج علي الوحدة المحلية لحي غرب ،بسرعة انشاء سور أمام مأخذ محطة مياه مدينة سوهاج الجديدة، ومحطة مياه غرب سوهاج بالكورنيش الغربي بالمدينة الطبية ،جاء ذلك خلال تفقد أعمال الرصف بالمنطقة ،ورفع مستوي النظافة وأن تتم أعمال التجميل والتطوير في اقرب وقت ممكن من تركيب ودهان البلدورات والأعمدة ، وتركيب كشافات جديدة وتغيير وتغطية جميع بالوعات الصرف الصحي بالمنطقة ، علي أن يتم رفع الاشغالات الموجودة أمام العمارات السكنية والتي تعيق الحركة المرورية .

وأضاف أنه بعد الإنتهاء من عملية الرصف ستحقق السيولة المرورية بتلك المنطقة ،والتي كانت تشهد دائما اختناقات مرورية نظرا لأعمال انشاء وتوسعة الكورنيش الغربي ، وعقب الإنتهاء من توسعة المرحلة الأولي ،سيتم عمل كوبري أمام المدينة الطبية ، من أمام نفق الشهيد نبيل فراج ،وحتي مطلع الكوبري العلوي الجديد علي غرار كوبري ستانلي بالإسكندرية .

وكلف الوحدة المحلية بدراسة وضع حواجز نيوجرسي بلاستيكيه ولوحات إرشاديه وتحذيرية عاكسه للضوء، أمام المستشفي العسكري في مدخل الكوبري الجديد وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحي غرب وادارة المرور .

المصدر : مصر ناين