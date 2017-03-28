إحالة من العاملين بالمصالح الحكومية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية 71 من السنةلين بالمصالح الحكومية بقرى المركز للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال جولة رئيس مركز ومدينة السنطة المفاجئة التى قام بها، اليوم الثلاثاء، لمشوفة سير العمل بالوحدات الصحية والمحلة، ولاحظ خلالها ترك 71 من السنةلين بمجلس المدينة والوحدات الصحية بقرى (ميت غزال – شبرقاص – بكليم – البندرة – طوخ المزيد – بلاى)، ووحدتى الشئون الاجتماعية بقريتى القرشية والجعفرية، والجمعية الزراعية بقريتى بلاى والجعفرية العمل، فقرر إحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة للواء أحمد صقر محافظ الغربية.

المصدر : مصر ناين