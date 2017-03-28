محافظ كفرالشيخ يستقبل أسر مصابى ملتقى التوظيف

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان سنة المحافظة، أسر مصابى ملتقى التوظيف، الذى عقد فى 20 مارس الجارى، وعبر أهالى المصابين عن شكرهم لمحافظ كفرالشيخ، للاهتمام والرعاية الطبية بالمصابين الى أن خروجهم من مستشفى كفرالشيخ السنة، والبالغ أعدادهم 3 مصابين، جراء التزحام والتدافع الشديد خلال انعقاد الملتقى بالاستاد الرياضى بمدينة كفرالشيخ.

يذكر أن ملتقى التوظيف الذي أقيم بالإستاد الرياضي يوم 20 مارس الجاري ،شهده أكثر من 80 ألف شاب فتاة للحصول على 30 ألف فرصة عمل بالشركات المصانع الخاصة، وأدى التدافع لإصابة 79 شاب وفتاة بإصابات طفيفة واختناقات وأصيب 3 بكسور ، تم حجزهم بمستشفى كفر الشيخ السنة، وأجريت لهم عمليات جراحية .

محافظ كفر الشيخ يلتقي بأسر مصابي ملتقى التوظيف

جانب من لقاء المحافظ بأهالي مصابي ملتقى التوظيف

المحافظ يشوف حالة المصابين ويلتقي مع ذويهم

المصدر : مصر ناين