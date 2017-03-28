تعرف على سر تحاليل الزمالك الطبية للاعبين

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبى للزمالك، عن أن التحاليل الطبية الشاملة التى أجريت اليوم للاعبى الفريق الأبيض، أمر اعتيادى حيث يتم إرسال ملف طبى بشأن كل لاعب إلى الاتحاد الأفريقى لكرة “كاف”، قبل دور الـ16 لدورى أبطال أفريقيا.

وأظهر الدكتور طارق سليمان لـ”اليوم السابع”، أن الأمر طبيعى ومتبع فى البطولات الأفريقية وليس لهدف معين، بل مجرد إجراء للاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين.

يُذكر أن الاتحاد لكرة الأفريقى لكرة القدم “كاف”، يختار 2 من لاعبين بعد كل مباراة فى البطولة الأفريقية، لإجراء تحليل منشطات لهم، وذلك للاطمئنان على سلامتهم.

وخضع لاعبو الزمالك لتحليلات طبية شاملة للاعبين، حيث تواجد مسئولى معمل التحاليل، الذى يتسنةل معه النادى فى مقر القلعة البيضاء، للحصول على العينات من اللاعبين لإجراء فحوصات طبية شاملة، كى يتم إدراج نتيجتها فى الملفات الطبية للاعبين، لإرسالها للاتحاد الأفريقى.

المصدر : مصر ناين