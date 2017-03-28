بالصور محافظ الإسماعيلية يشهد ختام الأنشطة المدرسية بمدينة القنطرة شرق

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقهالباشمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والمقدم سمير الصاوى نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وأعداد كبير من قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة، الاحتفال السنوى الكبير لختام الأنشطة المدرسية والتربوية، الذى نظمته إدارة القنطرة شرق التعليمية برئاسة محمد عباس مدير سنة الإدارة، والذى أقيم بمدرسة قرية الأمل للتعليم الأساسى بقرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال مراسم الاحتفال، افتتح المحافظ ومرافقوه من القيادات المعرض السنوى لأنشطة الطلاب بمدارس القنطرة، والذى يضم كافة منتجات الأنشطة فى مجالات التربية الفنية والتربية الاجتماعية والرياضية، والنشاط الصناعى والابتكارات والعديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التى نفذها الطلاب.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على حتمية تضافر كافة الجهود من جميع القائمين على المنظومة التعليمية بالمحافظة من أجل العمل على استعادة ممارسة الأنشطة المدرسية والتربوية داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية، والاهتمام بتشجيع ورعاية الموهوبين وتنمية مهارتهم لخلق جيل جديد يستطيع بناء مصر الجديدة.

كما تضمنت فقرات الحفل، تقديم عروض رياضية استعراضية و فقرات شعرية، وعروضا فنية وغنائية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ثم اختتم الاحتفال بتكريم أعداد من أسر الشهداء أبناء القنطرة شرق، ومديرى الإدارات التعليمية الشوفة ورؤساء مجالس التأميناء، وأعداد من رموز المشاركة المجتمعية الذين ساهموا فى خدمة العمل السنة والمنظومة التعليمية.