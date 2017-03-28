أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء / / تغريم فتحى وغالى ألف

شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2017 العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة الداخلية يوم 1 أبريل المقبل فى الدورى السنة.

قامت إدارة النادى الأهلى بخصم 50 ألف جنيه من ثنائى الفريق حسام غالى وأحمد قام بفتحى من راتب شهر مارس، الذى تم إيداعه فى حساب كل لاعب بالبنك مؤخرًا، وذلك ل المشادة التى وقعت بين الثنائى.

وصلت لمطار القاهرة عصر اليوم الثلاثاء بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى قادمة من تونس بعد تتويجها بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد حصد اللقب على حساب النجم الساحلى بالفوز عليه بنتيجة 3 /1 فى نهائى البطولة الأفريقية، فى منتصف حضور ضعيف من رابطة ألتراس أهلاوى لتهنئة البعثة.

غادر عماد متعب مهاجم الأهلى، مران الفريق المقام حاليا باستاد التتش ل آلام فى “العين”، وعدم قدرته على استكمال المران.

انتظم وليد سليمان لاعب الأهلى فى مران الفريق المقام حاليًا باستاد التتش، بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.

يستعد مسئولو النادى الأهلى، لفرض عقوبة مالية جديدة على أحمد قام بفتحى لاعب الفريق، بعد عودته من معسكر المنتخب غدًا الأربعاء، عقب مشاركته فى مواجهة توجو الودية، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

المصدر : مصر ناين