بالفيديو رمضان صبحى يعترض على حكم ودية توجو بعد اللف

اعترض رمضان صبحى لاعب المنتخب الوطنى، على محمد الحنفى حكم ودية توجو، المقامة حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 فى الكاميرون، والتى يستهلها المنتخب بمواجهة تونس فى شهر يونيو.

وسيطر رمضان على الكرة وأراد مراوغة دفاعات توجو بـ”اللف والدوران” حول نفسه ليحتسبها الحكم خطأ على لاعب توجو، واعترض رمضان لعدم منح اللاعب البطاقة الصفراء.

ويتكون تشكيل الفراعنة من شريف إكرامى وسعد سمير وأحمد حجازى وأحمد المحمدى وكريم حافظ وسام مرسى ومحمد الننى وعمرو وردة ورمضان صبحى وأمير عادل “إلكسندر” ومحمود كهربا.

بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من محمد صلاح لإراحته بناء على رؤية الجهاز الفنى إلى جانب عصام الحضرى وعلى جبر وأحمد الشيخ وعمرو جمال وأحمد قام بفتحى وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى ومحمد عبد الشافى ومحمود جنش وعبدالله السعيد ومحمود تريزيجيه وعمرو طارق وعرفة السيد.

المصدر : مصر ناين