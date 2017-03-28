محافظ قنا يتفقد أعمال ترميم وصيانة مركز الحكيم لتأهيل المعاقين

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، التشطيبات النهائية لمشروع ترميم وصيانة مبنى مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين بمنطقة المعنا بمدينة قنا، الممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الدولى، رافقه اللواء أيمن السيسى سكرتير سنة المحافظة، وكلاً من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ووكيل وزارة الإسكان بقنا .

وأشار محافظ قنا، إلى أن مشروع ترميم وصيانة المركز يجرى تنفيذه تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، بتكلفة مالية بلغت حوالى 2 مليون و375 ألف جنيه، مضيفًا أن المركز مقام على مساحة 7 أفدنة مكون من طابقين، به مركز علاج طبيعى لذوى الاحتياجات الخاصة، وغرفة قياس سمعى وفصول للتسنةل مع ذوى الاحتياجات الخاصة حسب صنف الإعاقة وشدتها، يستفيد منه 70 طفلًا، كما يضم المركز ورشة حديثة لتصنيع المنتجات الخشبية ومطبعة، وأعداد من الأنشطة الترفيهية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وعلى هامش جولته بمنطقة المعنا، تفقد الهجان مركز النيل المقام على مساحة حوالى 1400م، والذى يضم وحدة صحية ووحدة تضامن اجتماعى، ووحدة للثقافة، كما يشتمل على مكتبة ودار حضانة ومسرح ودار مناسبات، ووجه التنفيذيين باستغلاله الاستغلال الأشبه وإعداد هيكل إدارى مناسب له .