مايو نظر استئناف الحكم بحبس بدمياط فى مظاهرات تعيين الحدود

قدم 9 شباب محكوم عليهم بالسجن سنة مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنية لكل منهم معارضة استئنافية، أمام محكمة الجنح المستأنفة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب بدمياط، وذلك على خلفية تظاهرهم لرفضهم معاهدة تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وذلك فى تهم بالتظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم، وتكدير التأمين السنة، ورفض الدستور وقطع الطريق السنة، وتهديد حياة المواطنين، وتحدد جراء ذلك جلسة 13مايو القادم لنظر الاستئناف.

يذكر أن المتهمين كانوا قد حصلوا على الحكم بالبراءة فى محكمة جنح بندر دمياط، واستأنفت النيابة السنةة الحكم، وتم الحكم عليهم غيابيا بالسجن سنة مع النفاذ، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، فى جلسة استئناف الأحد الماضى.

المصدر : مصر ناين