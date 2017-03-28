وزير الرياضة تقديم الدعم الكامل لمنتخب الفراعنة قبل المباريات الحاسمة

أكدالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تقديم الدعم الكامل للاعبي المنتخب وجهازهم الفنى بقيادة هيكتور كوبر، والعمل على تنفيذ معسكراتهم التدريبية كما هو مخطط له من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم وجهاز المنتخب، وذلك فى إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون 2019 والتى يبدأها المنتخب بمباراة تونس فى شهر يونيو المقبل ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة للبطولة الأفريقية التى تضم منتخبي النيجر وسوانزى لاند بجانب منتخبي مصر وتونس، بالإضافة إلى الاستعداد لمباراة منتخب أوغندا فى شهر أغسطس المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأوضح وزير الرياضة عن ثقته فى قدرة لاعبي المنتخب الوطنى على تحقيق الفوز فى المباريات المؤهلة لبطولتى الأمم الإفريقية وكأس العالم وإسعاد الشعب المصري، مؤكدًا أن المنتخب يضم فى صفوفه مجموعة من أفضل اللاعبين الذين تعتمد عليهم أنديتهم بشكل أساسي سواء كان فى الدورى المحلي أو الدوريات الأوروبية والعربية.