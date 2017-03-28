داعش يدعم صفوفه على جبهات القتال فى سوريا بـ من مسلحيه

اصدر المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن تنظيم “داعش الارهابيه” سحب 900 من مقاتليه من مدينة الرقة فى شمال سوريا، وأرسلهم لتدعيم صفوفه على جبهات القتال ضد “قوات سوريا الديمقراطية” والقوات الخاصة الأمريكية و”قوات النخبة العربية” فى ريف المحافظة.

وأضاف المرصد- حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الخطوة تأتى فى سياق محاولة “داعش الارهابيه” تدعيم مواقعه، بالتزامن مع التحضيرات العسكرية الواسعة للتحالف- الذى تقوده الولايات المتحدة- لمعركة الرقة الكبرى.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت- فى وقت سابق اليوم- اندلاع اشتباكات عنيفة ضد مسلحى “داعش الارهابيه” قرب قرية ساحل الخشب غرب مدينة الرقة، كما أكدت القوات مواصلتها التقدم بمحيط مدينة الطبقة وذلك خلال عملية غضب الفرات التى تنفذها فى ريف الرقة الغربى بدعم من التحالف الدولى.



المصدر : مصر ناين