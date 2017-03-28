وزع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، على الأسر الأكثر احتياجاً بمدينة سيوة 10 أطنان من السلع الغذائية و5 أطنان لحوم و500 بطانية، فى منتصف حفاوة وترحيب كبير من الأهالى .

وشارك المحافظ فى توزيع المواد غذائية والسلع تموينية وبطاطين على الأهالى بمدينة سيوة، حيث تم توزيع 10 أطنان من سكر وأرز ودقيق وزيت بالإضافة إلى توزيع 5 أطنان لحوم و500 بطانية بقيمة إجمالية 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارات بيع السلع التى سيتم الدفع بها خلال الفترة المقبلة، لبيع السلع الغذائية بتخفيضات 30% عن الأسواق فى إطار مبادرة “مطروح تحارب الغلاء”.

ووجه المحافظ بتلبية كل احتياجات أهالى مدينة سيوة، فى جميع القطاعات الخدمية، فى إطار سياسة المحافظة، فى الوصول للمواطن فى أقصى مدن المحافظة وفى قلب الصحراء، والتعرف عن كل احتياجاتهم وتقديم يد العون للأسر الفقيرة فى حياتهم.

من جانبهم قدم أهالى سيوة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الانتهاء من تطوير مصنع التمور بسيوة، بأحدث تقنية عالمية، بالتعاون مع الجانب الإماراتى واستلامه بعد غد الخميس، وتشغيله مع توفير 120 فرصة عمل لأبناء محافظة مطروح.

كما قدم أهالى سيوة الشكر لمحافظ مطروح، على الاهتمام والذهاب إليهم والاستماع إلى مطالبهم والوقوف على جميع المشاكل وتقديم الحلول الفورية.

على جانب آخر صدق محافظ مطروح على دعم مجلس المدينة بمؤسسات تكييف، ودراسة تقليل سن الالتحاق بمركز التدريب التكنولوجى، وكذلك مدى إمكانية توفير إقامة لهم بمرسى مطروح خلال التدريبات بمركز الديوان السنة.

رافق محافظ مطروح، خلال الزيارةالباشمهندس علاء عبد الشكور السكرتير السنة المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية المعنية بالمحافظة.



جانب من لقاء المحافظ والأهالى



محافظ مطروح يشرف على توزيع اللحوم للأهالى



محافظ مطروح



محافظ مطروح يوزع اللحوم على أهالى سيوة

المصدر : مصر ناين