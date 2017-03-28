انتقد الرئيس التركى السابق عبد الله جول رفع علم الإدارة المحلية للشمال العراقى إلى جانب العلم العراقى فى كركوك، معتبرا أن هذا الإجراء “يهدد الوحدة الوطنية وتوافق التركمان والكرد والعرب”.

واصدر جول فى أربعة تدوينات نشرها من خلال حسابه الرسمى على موقع التغريدات المصغرة “تويتر”: “ينبغى إعادة النظر فى هذا القرار الأحادى وغير المتوافق مع الدستور العراقى والمطلوب من كل المكونات العراقية التحرك وفق القواعد الدستورية”.

واعتبر جول أن “هذا الأمر مهم جدا لاستقرار العراق والمنطقة”، مضيفا أنه “ينبغى عدم خلق مشاكل جديدة للعراق الذى يعانى أصلا من الصراعات والآلام”.



نص التدوينات الأربع

المصدر : مصر ناين