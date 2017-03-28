شهد مران الأهلى المسائى اليوم الثلاثاء مغادرة عماد متعب نجم هجوم الفريق له ل آلام فى “العين”، فى الوقت الذى انتظم وليد سليمان فى المران، بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.

خالد محمود طبيب الأهلى اصدر إن إصابة عماد متعب عبارة عن “ورم فى العين” شعر به اللاعب خلال المران فاضطر لمغادرة المران، واستكمل المران جالسًا على الدكة قبل أن يغادر الأهلى على خلفية هذه الإصابة.

كما انتظم الثنائى مؤمن زكريا وكريم نيدفيد لاعبا الفريق، فى المران الجماعى بعد تماثلهما للشفاء وجاهزيتهما للمباريات المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الدورى السنة والمقرر إقامتها يوم 1 إبريل المقبل.

المصدر : مصر ناين