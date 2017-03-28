وصلت دفعة جديدة من المعدات العسكرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء إلى ميليشيات ” قوات سوريا الديمقراطية”، المدعومة من واشنطن، إلى شمال سوريا؛ وذلك عبر معبر “سيمالكا” الحدودى مع كردستان العراق.

واصدر ت مصادر محلية، لقناة “سكاى نيوز” عربية، أن المعدات تضمنت ناقلات للجند وعربات مصفحة أمريكية ترافقها قوات أمريكية، مشيرة إلى أن هذه التعزيزات تأتى فى إطار ما وصفته الاستعداد لمعركة الرقة المرتقبة ضد تنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى.

وتدعم الولايات المتحدة “قوات سوريا الديمقراطية” فى معركتها لاسترداد مناطق فى شمال سوريا من قبضة التنظيم الإرهابى.

وتضم “قوات سوريا الديمقراطية” مجموعات مسلحة عربية، بالإضافة إلى مقاتلين أكراد ينتمون إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

المصدر : مصر ناين