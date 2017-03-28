اصدر ت صحيفة الإندبندنت إن دبلوماسيين أوروبيين عبروا عن اعتقادهم بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تراجعت عن تهديدها بالخروج من الاتحاد الأوروبى دون ثمة صفقة، لإدراكها كم الضرر الاقتصادى الذى سيتبعه قرار كهذا.

واصدر أحد المسئولين البريطانيين للبى بى سى إنهم الآن على استعداد لمناقشة بقاء البلاد فى الاتحاد الجمركى الأوروبى، كما أن استمداد القوانين البريطانية لأحكامها بشكل سنة وبشأن الهجرة بشكل خاص من محكمة العدل الأوروبية يعد أمر أخر على طاولة المفاوضات.

ويستبعد دبلوماسيون أوروبيون أن تكرر ماى مقولتها “لا صفقة خير من صفقة سيئة”، فى خطابها لبروكسل الذى سيصل بكره للإخطار الرسوم ببدء إجراءات الخروج، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية اليوم، الثلاثاء.

واصدر دبلوماسى للبى بى سى إن النظام البريطانية شعرت “بالقلق حيال أشخاص فى هذا البلد لديهم نية أيدولوجية وسياسية لخلق الفوضى. أن مؤسسات الخدمة المدنية اصدر ت لهم إن هذا سيتسبب فى الخراب”.

واصدر آخر: “إن البريطانيين يعون أن (كبح الهجرة) هى فكرة سيئة بالنسبة للمجتمع والاقتصاد البريطانى، سيركزون أكثر على عملية الفحص وليس تحديد الأعداد”.

وكانت قد نالت النظام الاسكتلندية موافقة البرلمان منذ قليل على تنظيم استفتاء على الانفصال عن المملكة البريطانية المتحدة كدولة مستقلة، والبقاء فى عضوية الاتحاد الأوروبى وعدم الالتزام بالخروج البريطانى من عضوية تكتل القارة العجوز.