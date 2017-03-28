استغل محمود كهربا لاعب المنتخب الوطنى، خطأ مدافع منتخب توجو، وأحرز هدف التقدم للفراعنة، فى الدقيقة 49 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 فى الكاميرون، والتى يستهلها المنتخب بمواجهة تونس فى شهر يونيو.

ويتكون تشكيل الفراعنة من شريف إكرامى وسعد سمير وأحمد حجازى وأحمد المحمدى وكريم حافظ وسام مرسى ومحمد الننى وعمرو وردة ورمضان صبحى وأمير عادل “إلكسندر” ومحمود كهربا.

بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من محمد صلاح لإراحته بناء على رؤية الجهاز الفنى إلى جانب عصام الحضرى وعلى جبر وأحمد الشيخ وعمرو جمال وأحمد قام بفتحى وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى ومحمد عبد الشافى ومحمود جنش وعبدالله السعيد ومحمود تريزيجيه وعمرو طارق وعرفة السيد.

المصدر : مصر ناين