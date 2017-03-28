تحرير قضية تموينية وضبط طن سكرر جلوكوز مجهولة المصدر فى المنوفية
شن اليوم قسم مباحث التموين بمديرية تأمين المنوفية حملة مكبرة بمركز اشمون ،وقسم شبين الكوم بالاشتراك مع مفتشي التموين بالمحافظة والتي أسفرت جهودها عن ضبط 58 قضية تموينية متصنف ة بين قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية وقضية عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية و 10قضايا عدم وجود سجل تجاري.
حيث قامت الحملة ” تحت إشراف اللواء خالد أبوالفتوح مدير تأمين المنوفية ” العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ، العقيد مجدي جميل رئيس مباحث التموين ،المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين ،بدائرة المديرية
كما أسفرت الحملة عن ضبط 9 طن سكر جلوكوز طسنة مجهولة المصدر بمصنع حلويات بمدينة السادات.
المصدر : مصر ناين
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