شن اليوم قسم مباحث التموين بمديرية تأمين المنوفية حملة مكبرة بمركز اشمون ،وقسم شبين الكوم بالاشتراك مع مفتشي التموين بالمحافظة والتي أسفرت جهودها عن ضبط 58 قضية تموينية متصنف ة بين قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية وقضية عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية و 10قضايا عدم وجود سجل تجاري.

حيث قامت الحملة ” تحت إشراف اللواء خالد أبوالفتوح مدير تأمين المنوفية ” العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ، العقيد مجدي جميل رئيس مباحث التموين ،المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين ،بدائرة المديرية



كما أسفرت الحملة عن ضبط 9 طن سكر جلوكوز طسنة مجهولة المصدر بمصنع حلويات بمدينة السادات.

المصدر : مصر ناين