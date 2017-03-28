أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أعداد من الضوابط لسير وعمل مركبة التوك توك، بجميع أنحاء المحافظة، وأصدر محافظ دمياط تكليفا به إلي كلا من اللواء سامي حمودة السكرتير السنة للمحافظة، واللواء ممدوح طه، بتنبيه رؤساء الوحدات المحلية بعمل حصر شامل لجميع التكاتك الموجودة في نطاق كل وحدة محلية، وحصر أسماء سائقي التكاتك وأصحابها، مع اختيار كل وحدة محلية للون محدد للتكاتك الخاصة بها، ويكون مميز لكل مركز ومدينة، ووضع رقم محلي داخل لوحة استيكرز يتم وضعها علي البعض الأمامي والخلفي للمركبة، ويتم التنبيه علي جميع سائقي التوك توك بعدم وضع ستائر من الجلد أو القماش بالتوك توك، علي أن يتم تنفيذ هذه التعليمات خلال أسبوعين من تاريخه، ويعقب ذلك تنفيذ حملات لضبط عدم الملتزمين بها.

وكلف محافظ دمياط، مدير إدارة المرور بعمل حملات توعية لسائقي التوكتوك، والبدء في إجراءات ترخيصه، وتنفيذ هذه الضوابط الى أن لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومنعه من السير.

وأكد محافظ دمياط، علي ان هذه الضوابط هي لضمان وحفظ حق سائق التوكتوك، ومالكه والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ دمياط مع العقيد خالد عمارة مدير ادارة مرور دمياط، وبحضور كل من السكرتير السنة للمحافظة، والسكرتير السنة المساعد، ومدير إدارة المواقف.

المصدر : مصر ناين