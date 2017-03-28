كشف تقرير جديد لصحيفة “خليج تايمز” اليوم أن دبى تخطط لدمج الذكاء الاصطناعى والروبوتات بقطاعاتها الحكومية، وسيبدأ قريبا تدريب المسئولين الحكوميين بمختبر جديد على الاستعانة بالذكاء الاصطناعى فى مجموعة واسعة من المهام التى ستجعل الحياة أكثر سهولة.

وأشار التقرير إلى أن المختبر الذى أعلن عنه أمس الإثنين خلال ورشة عمل حكومية، سيبدأ تدريب 200 شخص الشهر المقبل ولكنه سيكون مفتوحا بعد ذلك للباحثين والطلبة وسنةة الناس.

واصدر ت “عائشة بنت بطى بن بشر” المديرة السنةة لمكتب دبى الذكى: “علينا أن نعيد تعريف النظام ودمج الذكاء الاصطناعى بخدماتنا للتحرك نحو المستقبل، وليس لدينا خيار سوى تبنى هذه التكنولوجيا الجديدة”. وأضافت: “نريد استبدال مراكز الاتصال ومساعدة الآباء على اختيار المدارس لأطفالهم باستخدام الحوسبة المعرفية”.

واصدر مسئول إن النظام تريد النظر فى كيفية دمج الذكاء الاصطناعى فى الخدمات الحكومية، فعلى عكس البشر، يمكن للآلات أن تتصفح مئات المجلات فى دقيقة واحدة، وتتجنب ارتكاب الأخطاء.

المصدر : مصر ناين