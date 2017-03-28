وصل، منذ قليل، إلى مقر المؤتمر الصحفى لمبادرة الحبتور الثقافية لدعم السينما المقامة بأحد فنادق القاهرة، المخرج خالد يوسف والمخرج داوود عبد السيد، والمنتج جابى خورى، والفنان إيهاب فهمى ورامى غيط والإعلامية بسمة وهبى.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المبادرة بحضور رجل الأعمال خلف الحبتور، حيث استطاع المخرج خالد يوسف إقناع رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور لضخ أموال ضخمة فى مجال التنوير والثقافة من خلال السينما المصرية.

وتتضمن المبادرة بروتوكول تعاون لإنتاج 3 أفلام لشباب المخرجين، إضافة لفيلم “الأندلس” مشروع خالد يوسف المؤجل، والذى يحتاج إلى تمويل ضخم، مؤكدا أن الأهم فى تلك المبادرة هو الاستمرارية والحفاظ على الصناعة وتحسين المنتج السينمائى.

فيلم الأندلس يتناول قصة الملك “أبو عبد الله بن الأحمر” والمعروف بمحمد الأول حاكم غرناطة بالأندلس وآخر ملوكها، وهو الذى أسس دولة بنى نصر فى إسبانيا، ويتطرق الفيلم للتمهيد لسقوط غرناطة والأندلس وكيفية ضياعها من الحكم الإسلامى، ويأتى فيلم الأندلس كأول عمل لخالد يوسف بعد غياب طويل.



