يعقد الآن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اجتماعًا مع أعضاء المجلس باستثناء رحاب أبو رجيلة عضو المجلس، لتواجده خارج القاهرة، وذلك لحسم اسم المدرب الجديد المقرر توليه المسئولية الفنية فى المرحلة المقبلة، خلفًا لمحمد حلمى.

كان مجلس الزمالك قد قرر بالأمس امتداد اجتماعه الطارئ، لمساء اليوم الثلاثاء، لحسم اسم المدرب الأجنبى المقرر توليه المسئولية الفنية للفريق حيث يفاضل المجلس بين الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى بجانب البرتغالى أوجستو إيناسيو.

كما طلب مرتضى منصور من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف السنة على الكرة بجانب لجنة التعاقدات، آخر المستجدات التى تمت فى المفاوضات مع المدربين الأجانب، لحسم اسم المدرب الجديد فى الساعات المقبلة.

المصدر : مصر ناين