عرض مسئولو الزمالك خلال مفاوضاتهم مع الويلزى جون توشاك المدير الفنى السابق للوداد المغربى، 40 ألف دولار كراتب شهرى له ولمساعديه فى حالة استقدامه لمدربين معاونين معه.

رد توشاك على إدارة الزمالك، أنه كان يتقاضى فى الوداد المغربى، 55 ألف دولار شهريًا، وكشف مسئولو ميت عقبة له إنهم لن يستطيعوا رفع الحد الأقصى للمدرب الجديد بعد تحديد سقف التعاقد.

كان مجلس الزمالك قد قرر مد اجتماعه الذى عقد أمس، لحين حسم اسم المدرب الجديد حيث يتفاوض مسئولو ميت عقبة مع أعداد من المدربين إلا أن الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى والبرتغالى أوجستو إيناسيو يتصدران المشهد داخل النادى الأبيض ويتم المفاضلة بينهما الى أن اللحظة الجارية.

المصدر : مصر ناين