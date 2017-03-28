تمكنت حملة مديرية تأمين كفر الشيخ تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير تأمين كفر الشيخ واللواء أشرف ربيع مدير إدارة الكشف الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من ضبط 3 أسلحة “2 بندقية تركى، 1 فرد خرطوش”، والعديد من الطلقات، و9 أسلحة بيضاء، و1232 قرصا مخدرا، و500 جرام بانجو، و25 جرام هيروين.

كماتمكنت الحملة من ضبط 41 قضية فى مجال ضبط قضايا الأداب السنةة “25 إدارة محل سنة، 7 تعرض لأنثى، 8 عدم الإخطار عن مسكن، 1 مشروبات كحولية 13 زجاجة”، و18 قضية فى مجال ضبط قضايا الأحداث “15 بائع متجول، 1 حكم حدث، 2 تسول”، كما تم تنفيذ 2100 حكم قضائى 5 أحكام جنائية،893 حبس جزئى، 146 حبس مستأنف، 960 غرامات جزئية ومستأنفة، 96 مخالفات، وضبط 53 قضية تموينية متصنف ة “24 عدم الإعلان عن الأسعار ،17 عدم حمل شهادة صحية، 5 عرض لحوم مكشوفة للبيع، 5 مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، تجميع 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، وتنفيذ 36 حكم غرامة، وإزالة 506 حالات إشغالات وإزالة إعلانات، وتحرير 15 محضرا لعدم توافر إشترطات الوقاية ضد أخطار الحريق، وتحرير 1369 مخالفة مرورية، وضبط 26 بدون لوحات معدنية “2 دراجات نارية، 20 توك توك، 4 سيارات”.

وقامت حملة بكمين القرضا دائرة مركز كفر الشيخ، بالاشتراك مع المعمل الإقليمى بالشئون الصحية لضبط قائدى السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص عينات لـ28 سائقا تبين إيجابية التحليل لـ3 منهم.

المصدر : مصر ناين