أعلن موقع المعارض الروسى اليكسى نافالنى على الانترنت الثلاثاء أن القضاء حكم على أعداد من معاونى نافالنى بالسجن لفترات قصيرة، أو بدفع غرامات، اثر التظاهرات غير المسبوقة التى جرت فى أنحاء عدة من البلاد الأحد.

واصدر الموقع أن 13 شخصا من صندوق مكافحة الفساد، كانوا اعتقلوا الأحد فى مكاتب هذه الجمعية التى يترأسها نافالنى دينوا برفض الانصياع لأوامر الواجبة خلال اعتاصدر هم.

وحكم على عشرة منهم بالسجن سبعة أيام، فى حين حكم على آخر بالسجن خمسة أيام، وعلى اثنين آخرين بدفع غرامة تبلغ ألف روبل (16 يورو.)

فى حين حكم على عضو اخر فى هذا الصندوق يدعى نيكولاى لياسكين بالسجن 25 يوما، وكان اعتقل خلال مشاركته فى التظاهرة فى فى منتصف موسكو.

كما حكم على نافالنى الإثنين بالسجن مدة 15 يوما لرفضه الانصياع لاوامر الواجبة، وفرضت عليه غرامة بقيمة 20 ألف روبل (325 يورو) لقيامه بتنظيم تظاهرة غير مرخص لها.

وكان نحو 1030 شخصا اعتقلوا فى موسكو والعشرات فى مناطق متفرقة من روسيا خلال التظاهرات ضد الفساد. وافرج عن القسم الاكبر منهم ليل الاحد الاثنين.

وكان نافالنى نشر مطلع مارس تقريرا يتهم رئيس النظام ديمترى مدفيديف بتزعم امبراطورية عقارية بتمويل من كبار الطبقة الحاكمة فى البلاد.

وبعد نشر هذا التقرير دعا نافالنى إلى تظاهرة الأحد لمطالبة مدفيديف بالرد على هذه الاتهامات.

المصدر : مصر ناين