مرت 75 دقيقة من عمر مباراة مصر وتوجو الودية المقامة حاليًا فى برج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا 2019، بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كهربا وأحمد الشيخ والننى فى الدقائق 49 و55 و63.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من، شريف إكرامى وسعد سمير وأحمد حجازى وأحمد المحمدى وكريم حافظ وسام مرسى ومحمد الننى وعمرو وردة ورمضان صبحى وأمير عادل “ألكسندر” ومحمود كهربا.

شهدت المباراة بداية حماسية من جانب منتخب مصر، وهدد أحمد حجازى مرمى منتخب توجو فى الدقيقة 3 من كرة عرضية نفذها أمير عادل لكن حجازى يسدد الكرة خارج الملعب.

وفى الدقيقة 19 ألغى الحكم محمد الحنفى هدفا لرمضان صبحى بداعى التسلل، بعدما استغل تمريرة طولية وضعته فى انفراد تام بمرمى توجو، ورغم نجاح صبحى فى وضع الكرة فى المرمى لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل.

وأنقذ مدافع توجو هدفًا جديدًا للفراعنة فى الدقيقة 23 بعدما دفع الكرة خارج المرمى قبل أن يلحق بها محمود كهربا، الذى كان سينفرد بمرمى الضيوف، لكن المدافع ينقذ الموقف.

ويواصل الفراعنة الضغط على توجو، وفى الدقيقة 25 أضاع كهربا فرصة لتسجيل هدف جديد للفراعنة بعدما نجح أحد مدافعى توجو فى قطع الكرة لترتد إلى عمرو وردة الذى سدد كرة قوية خارج الملعب.

وفى الدقيقة 35 سجل منتخب توجو حضورهم إلى برج العرب، من خلال كرة عرضية مرت من أمام شريف اكرامى دون خطورة، وفى الدقيقة 37 ينقذ شريف إكرامى مرماه من كرة عرضية قبل أن يحولها مهاجم توجو فى مرمى الفراعنة.

وحاول أمير عادل “الكسندر” تسجيل هدف التقدم لمصر قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة خادعة، لكن الحارس التوجولى ينقذ مرماه لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى، وإن كان مستوى أمير عادل وسام مرسى يعتبر الأمر اللافت فى الشوط الاول.

ومع بداية الشوط الثانى، دفع هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة بأول تغيير بنزول أحمد الشيخ على حساب أمير عادل.. وفى الدقيقة 49 يسجل محمود كهربا الهدف الأول للفراعنة بمجهود فردى بعدما استغل خطأ مدافع توجو ليستحوذ على الكرة ويضعها داخل المرمى.

وأضيف أحمد الشيخ هدف الفراعنة الثانى فى الدقيقة 55 من تسديدة سكنت شباك مرمى توجو، ليسجل أول هدف دولى بقميص المنتخب الوطنى الأول.. ويجرى كوبر التغيير الثانى بنزول مصطفى قام بفتحى على حساب عمرو وردة فى الدقيقة 58.

وسجل محمد الننى لاعب الفراعنة الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من عمر المباراة، بعدما أضاع انفراد تام بالمرمى، لترتد إليه الكرة ويسددها صاروخية فى مرمى توجو.. وبعد الهدف يجرى كوبر التغيير الثالث بنزول عمرو جمال بدلاً من كهربا.

وفى الدقيقة 71 أجرى كوبر تغييرين بنزول عمرو طارق ومحمد عبد الشافى بدلاً من سعد سمير وكريم حافظ من أجل إعطاء الفرصة لأكبر أعداد ممكن من اللاعبين.

المصدر : مصر ناين