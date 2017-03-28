نفذ فرع الرقابة الإدارية بالوادى الجديد، حملة مكبرة للتفتيش على المحلات ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية، برئاسة الرائد عبد الرحمن نصار ولجنة من مفتشى الصحة ومفتشى التموين بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم المرور على المولات التجارية الشوفة للشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينتى الخارجة والداخلة، كذا تم المرور على بعض السلاسل التجارية الخاصة، وذلك للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان من توافر السلع، الغذائية الأساسية، واختبار الأوزان الخاصة بالسلع ومدى صلاحية السلع الغذائية للاستهلاك الآدمى.

وكشفت اللجنة عن بعض المخالفات، ومنها فى مدينة الداخلة فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، الاشتباه فى أصناف لحوم مجمدة لتغير لونها ورائحتها، حيث تم التحفظ عليها بمعرفة مفتش تموين الداخلة لحين عرضها على مفتش الأغذية الشوف للمركز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط للفرع لعدم استيفائهم لشروط الحماية المدنية، ورمى اللحوم البلدية المبردة على الأرض، وعدم تغطيتها داخل الثلاجات، وعرض اللحوم بدون تغطيتها بشاش أبيض، وتراكم الذباب عليها، وتعرضها للأتربة ووجود تغير فى لونها وسوء حالة النظافة بالفرع، وتراكم الذباب والأتربة على جميع المنتجات، وبناءا على ذلك تم تحرير محضر نقص اشتراطات صحية للمدير المسئول عن الفرع برقم 125 لسنة 2017.

كما تم المرور على أعداد من المحلات الخاصة، وتبين عدم حمل المدير المسئول عن أحد المحلات، عدم حمله شهادة صحية، وكذا وجود بعض المواد الغذائية المعروضة للبيع منتهية الصلاحية، وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر جنحة للمدير المسئول عن المحل بمعرفة مفتشى التموين، وجارى عرضه على النيابة السنةة، وتم تحرير محضر صحة برقم 126 لسنة 2017، لعدم حمل الشهادة الصحية، كما تم المرور على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الكائن بحى البساتين بمدينة الخارجة، ولم يتم رصد أى مخالفات بالفرع .