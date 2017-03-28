شهد نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2017 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، تغريم إسلام عبد النعيم 100 ألف جنيه جديدة ل التصريحات بدون إذن، وإطلاق اسم رموز الدراويش على المنشآت داخل النادى وإجراء أيمن رجب حارس الدراويش جراحة فى يده يوم الأحد المقبل.

– الإسماعيلى يغرم إسلام عبد النعيم 100 ألف ل التصريحات دون إذن

قرر مسئولو نادى الإسماعيلى توقيع 100 ألف جنيه غرامة جديدة على إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الفريق والمنقطع عن التدريبات، ل الإدلاء بتصريحات صحفية دون الحصول على إذن من الجهاز الفنى.

– الإسماعيلى: سيتم إطلاق رموز الدراويش على منشآت النادى

أكدالباشمهندس خالد فرو نائب رئيس نادى الإسماعيلى، أن مجلس الإدارة قرر إطلاق أسماء رموزه على المنشآت الموجودة داخل النادى من ملاعب وصالات وحدائق، تكريما لرموزه الذين ساهموا فى صناعة تاريخ قلعة الدراويش.

– حارس مرمى الإسماعيلى يجرى جراحة فى “يده” الأحد المقبل

أكد الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلى، أن أيمن رجب حارس مرمى الدراويش البديل سيجرى عملية جراحية يوم الأحد المقبل، بعد إصابته بكسر فى عظمة الرسخ الأيسر “الذورقية” تعرض له خلال مران الدراويش.

– الإسماعيلى يستعين بـالأهلى والزمالك والجزيرة لإعداد لائحة فرع النخيل

يعكف مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسةالباشمهندس إبراهيم عثمان، على البدء فى إعداد اللائحة الداخلية الخاصة بالنادى الاجتماعى بفرع النخيل بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية للبدء فى تنفيذها خلال اجتماعها يومى الجمعة والسبت الماضيين، حيث سيقوم المجلس الحالى بالتعاقد مع الشركات، التى ستقوم بتقديم الخدمات للأعضاء فى فرع النخيل.

المصدر : مصر ناين