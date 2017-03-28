أدانت دولة الإمارات استمرار مليشيات الحوثى وعلى عبد الله صالح، فى استهداف المدن السعودية بالصواريخ البالستية، ما يؤكد مواصلة عمليات تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة الذى مازال تحت سيطرة المليشيات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية- فى بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”- موقف دولة الإمارات الداعى إلى اتخاذ موقف دولى بخصوص ميناء الحديدة، وذلك لتعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية ووصول المساعدات الدولية ومنع عمليات تهريب الأسلحة التى تمارسها المليشيات لإطالة أمد الأزمة ومفاقمة الوضع الإنسانى فى اليمن.

وأظهر ت الوزارة، أن استهداف المدن السعودية بالصواريخ البالستية يدل على أن المليشيات تعمل على تقويض أى جهود سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، وأن أطرافاً إقليمية تعمل على تأجيج الصراع واستمرار عدم استقرار المنطقة خدمة لأجندتها.

يذكر أن “التحالف العربي” طالب الأمم المتحدة بوضع ميناء الحديدة الاستراتيجى- الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثى وصالح- تحت إشرافها لتسهيل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمنى ومنع استخدام الميناء لتهريب الأسلحة.

المصدر : مصر ناين