ينظم مركز تنمية المهارات و التوظيف بكلية قناة السويس، و الشوف لقطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة أسبوع الوظيفة “أسبوع الكارير” في كلية قناة السويس، الذي ينطلق في الرابع من أبريل القادم، ويستمر الى أن 12 أبريل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الكلية ، و الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الكلية لشئون البيئة والمجتمع، وتحت إشراف الكلية الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

واصدر ت صديقة أبو العلا مدير مركز تنمية المهارات و التوظيف بكلية القناة فى بيان للكلية ، أنه سوف يتم إلقاء سلسلة من الندوات حول مواضيع تهم الطلاب المقبلين على سوق العمل، شبه كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافى والفى المقابل ة الشخصية والاختبارات الخاصة بالبنوك والشركات، بالإضافة لندوة تقدمها السفارة الأمريكية بالقاهرة عن المنح الدراسية وبرامج التبادل الطلابي.

وأكدت صديقة أبو العلا، أن المركز منذ تأسيسه في سنة 2012 نظم ثلاث ملتقيات للتوظيف على مستوى كليات الكلية ، ووفر الدعم المهني والوظيفي للمئات من طلاب الكلية وخريجيها، وذلك فى إطار الخدمات التى يقدمها قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة للمجتمع، خاصة فيما يخص قطاع إقليم القناة و سيناء.

المصدر : مصر ناين