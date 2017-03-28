دخل ثلاثى المنتخب الوطنى، عصام الحضرى، ومحمود كهربا، ومحمود تريزيجيه، فى وصلة هزار أثناء تواجدهما على مقاعد بدلاء الفراعنة فى ودية منتخب توجو، المقامة بينهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 فى الكاميرون، والتى يستهلها المنتخب بمواجهة تونس فى شهر يونيو.

وداعب كهربا “الكاميرا” مشيرًا لها بالابتعاد من أجل منحه فرصة الحديث مع زميله تريزيجيه، وكان كهربا أحرز هدف التقدم للفراعنة فى الدقيقة 49، وعززه أحمد الشيخ بالهدف الثانى فى الدقيقة 55، وأحرز محمد الننى الهدف الثالث فى الدقيقة 63.

المصدر : مصر ناين