عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، لدواعٍ تأمينية، برئاسة المستشار نسيم بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم، الثلاثاء، 24 من أعضاء جماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية، بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية رقم 10164 جنايات أبوحماد لسنة 2016.

وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قد أحالت 24 من أعضاء جماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية، بمركز أبوحماد، لدائرة الإرهاب، لتحريضهم على العنف وقيامهم بأعمال شغب وتجمهر، وقطع الطريق، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وبعرضهم على المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر : مصر ناين