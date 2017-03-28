حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على نظيره التوجولى الشهير بالصقور، بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى جمعتهما فى برج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا 2019..

سجل أهداف الفراعنة كل من محمود كهربا وأحمد الشيخ ومحمد الننى فى الدقائق 49 و55 و63 من عمر المباراة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من، شريف إكرامى وسعد سمير وأحمد حجازى وأحمد المحمدى وكريم حافظ وسام مرسى ومحمد الننى وعمرو وردة ورمضان صبحى وأمير عادل “ألكسندر” ومحمود كهربا.

شهدت المباراة بداية حماسية من جانب منتخب مصر، وهدد أحمد حجازى مرمى منتخب توجو فى الدقيقة 3 من كرة عرضية نفذها أمير عادل لكن حجازى يسدد الكرة خارج الملعب.

وفى الدقيقة 19 ألغى الحكم محمد الحنفى هدفا لرمضان صبحى بداعى التسلل، بعدما استغل تمريرة طولية وضعته فى انفراد تام بمرمى توجو، ورغم نجاح صبحى فى وضع الكرة فى المرمى لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل.

وأنقذ مدافع توجو هدفًا جديدًا للفراعنة فى الدقيقة 23 بعدما دفع الكرة خارج المرمى قبل أن يلحق بها محمود كهربا، الذى كان سينفرد بمرمى الضيوف، لكن المدافع ينقذ الموقف.

وواصل الفراعنة الضغط على توجو، وفى الدقيقة 25 أضاع كهربا فرصة لتسجيل هدف جديد للفراعنة بعدما نجح أحد مدافعى توجو فى قطع الكرة لترتد إلى عمرو وردة الذى سدد كرة قوية خارج الملعب.

وفى الدقيقة 35 سجل منتخب توجو حضورهم إلى برج العرب، من خلال كرة عرضية مرت من أمام شريف اكرامى دون خطورة، وفى الدقيقة 37 ينقذ شريف إكرامى مرماه من كرة عرضية قبل أن يحولها مهاجم توجو فى مرمى الفراعنة.

وحاول أمير عادل “ألكسندر” تسجيل هدف التقدم لمصر قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة خادعة، لكن الحارس التوجولى ينقذ مرماه لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى، وإن كان مستوى أمير عادل وسام مرسى يعتبر الأمر اللافت فى الشوط الاول.

ومع بداية الشوط الثانى، يدفع هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة بأول تغيير بنزول أحمد الشيخ على حساب أمير عادل.. وفى الدقيقة 49 يسجل محمود كهربا الهدف الأول للفراعنة بمجهود فردى بعدما استغل خطأ مدافع توجو ليستحوذ على الكرة ويضعها داخل المرمى.

ويضيف أحمد الشيخ هدف الفراعنة الثانى فى الدقيقة 55 من تسديدة سكنت شباك مرمى توجو، ليسجل أول هدف دولى بقميص المنتخب الوطنى الأول.. ويجرى كوبر التغيير الثانى بنزول مصطفى قام بفتحى على حساب عمرو وردة فى الدقيقة 58.

ويسجل محمد الننى لاعب الفراعنة الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من عمر المباراة، بعدما أضاع انفراد تام بالمرمى، لترتد اليه الكرة ويسددها صاروخية فى مرمى توجو.. وبعد الهدف يجرى كوبر التغيير الثالث بنزول عمرو جمال بدلا من كهربا.

وفى الدقيقة 71 أجرى كوبر تغييرين بنزول عمرو طارق ومحمد عبد الشافى بدلا من سعد سمير وكريم حافظ من أجل اعطاء الفرصة لأكبر أعداد ممكن من اللاعبين، قبل أن يدفع بطارق حامد على حساب سام مرسى فى الدقيقة 78 من عمر اللقاء..وتمر الدقائق المتبقية من عمر اللقاء بأداء تعاونى بين الفريقين كما قدم مصطفى قام بفتحى فاصل من المهارات الفردية وتغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء له فى الدقيقة 90 ، لتنتهى المباراة بفوز مصر 3-0.

المصدر : مصر ناين